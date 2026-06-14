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В Севастополе бойцовские собаки напали на ребенка - РИА Новости, 14.06.2026
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17:39 14.06.2026
В Севастополе бойцовские собаки напали на ребенка

В Севастополе бойцовские собаки напали на шестилетнюю девочку и покусали ее

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Севастополе собаки бойцовской породы напали на шестилетнюю девочку.
  • Полиция проводит проверку по факту нападения, опрашиваются очевидцы.
  • Девочке оказали медпомощь, ее жизни ничего не угрожает.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Бойцовские собаки напали на шестилетнюю девочку в Севастополе, ей оказана медицинская помощь, а хозяина животных ищут, сообщает пресс-служба полиции города.
В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она заявила, что пока они с подругой отлучились за кофе, на ее дочь, которая каталась на самокате со своим восьмилетним братом, напала собака бойцовской породы в сквере на улице Николая Музыки. Женщины услышали крик и сразу же вернулись.
«

"Полиция Севастополя проводит проверку по факту нападения собак на шестилетнюю девочку... Мама детей рассказала, что неизвестный мужчина выгуливал в парке двух собак бойцовской породы без поводка и намордников и, пока они с подругой отсутствовали, оба пса покусали ее младшую дочь за лицо и предплечье", - говорится в сообщении.

Опрошены очевидцы, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия, а также личность и местонахождение владельца животных.
Ребенка на скорой доставили в больницу и оказали медицинскую помощь, ее жизни ничего не угрожает, добавили в полиции.
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