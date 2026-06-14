В Севастополе бойцовские собаки напали на ребенка

В полицию обратилась 37-летняя местная жительница. Она заявила, что пока они с подругой отлучились за кофе, на ее дочь, которая каталась на самокате со своим восьмилетним братом, напала собака бойцовской породы в сквере на улице Николая Музыки. Женщины услышали крик и сразу же вернулись.