Рейтинг@Mail.ru
Названы самые востребованные у россиян слитки золота - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:22 14.06.2026
Названы самые востребованные у россиян слитки золота

Кабалоев: самые востребованные у россиян слитки золота весят 10 и 100 граммов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Золотые слитки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самые востребованные у россиян слитки золота весят 10 и 100 граммов.
  • Также пользуются популярностью однограммовые слитки, их покупают начинающие инвесторы или в качестве подарка.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самые востребованные у россиян слитки золота весят 10 и 100 граммов, но покупают и однограммовые слитки, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.
«
"Самый популярный номинал – это 10 и 100 граммов", – сказал он.
Но покупают и однограммовые слитки, уточнил Кабалоев. Они пользуются популярностью у тех, кто только начинает инвестировать или берет такие слитки в подарок, отметил собеседник агентства.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Цена на золото опустилась ниже отметки в 4300 долларов впервые с 23 марта
8 июня, 10:50
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала