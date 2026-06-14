Названы самые востребованные у россиян слитки золота

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Самые востребованные у россиян слитки золота весят 10 и 100 граммов, но покупают и однограммовые слитки, рассказал в интервью РИА Новости глава учрежденной Минфином РФ компании "Росвексель" Осман Кабалоев.

"Самый популярный номинал – это 10 и 100 граммов", – сказал он.

Но покупают и однограммовые слитки, уточнил Кабалоев. Они пользуются популярностью у тех, кто только начинает инвестировать или берет такие слитки в подарок, отметил собеседник агентства.