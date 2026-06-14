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СК возбудил дело после нападения подростков на двух жителей Перми - РИА Новости, 14.06.2026
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19:16 14.06.2026
СК возбудил дело после нападения подростков на двух жителей Перми

СК возбудил дело после нападения группы подростков на двух жителей Перми

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Перми группа подростков напала на двух местных жителей, используя предметы, похожие на металлический прут и цепи.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ) после нападения, пострадавшим потребовалась помощь медиков.
ПЕРМЬ, 14 июн - РИА Новости. Следователи возбудили дело по статье о хулиганстве после появления данных о нападении группы подростков с цепями и прутом на двух пермяков, которым потом потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что в Перми группа несовершеннолетних, вооруженных предметами, похожими на металлический прут и цепи, беспричинно напала на двух местных жителей. Потерпевшим потребовалась помощь медиков.
"По данному факту следователем следственного отдела по Свердловскому району Перми СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают личности нападавших.
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