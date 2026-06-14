Сьерра-Леоне призвала Россию инвестировать в нефтегазовую сферу страны

В беседе с агентством он назвал Сьерра-Леоне "нетронутой землей со множеством возможностей".

Кроме того, в российских вузах на горнодобывающих специальностях сейчас обучаются несколько студентов из Сьерра-Леоне. Африканская сторона намерена просить Россию об увеличении квоты на обучение таких специалистов, рассказал Дабо.