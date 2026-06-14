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Сьерра-Леоне призвала Россию инвестировать в нефтегазовую сферу страны - РИА Новости, 14.06.2026
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05:17 14.06.2026
Сьерра-Леоне призвала Россию инвестировать в нефтегазовую сферу страны

РИА Новости: Сьерра-Леоне призвала РФ инвестировать в нефтегазовую сферу страны

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сьерра-Леоне приглашает российский бизнес инвестировать в разведку энергоресурсов республики.
  • Хаджи Дабо назвал Сьерра-Леоне «нетронутой землей со множеством возможностей» и выразил надежду на сотрудничество с Россией в горнодобывающей отрасли.
  • Африканская сторона намерена просить Россию об увеличении квоты на обучение специалистов из Сьерра-Леоне в российских вузах на горнодобывающих специальностях.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сьерра-Леоне, обладающая запасами нефти и газа, приглашает российский бизнес инвестировать в разведку энергоресурсов республики, сообщил РИА Новости председатель национального агентства минеральных ресурсов африканской страны Хаджи Дабо.
"На данный момент у нас нет никаких проектов по разведке нефти и газа в Сьерра-Леоне. Но мы думаем, что в ближайшем будущем произойдет что-то подобное. Мы очень заинтересованы (в сотрудничестве с РФ – ред.), поэтому мы призываем инвестировать, мы приглашаем занять нефтегазовый сектор", - сказал Дабо.
В беседе с агентством он назвал Сьерра-Леоне "нетронутой землей со множеством возможностей".
"Теперь, когда во Фритауне вновь открылось российское посольство, мы надеемся на сотрудничество во всех сферах, связанных с горнодобывающей отраслью", - указал министр.
Кроме того, в российских вузах на горнодобывающих специальностях сейчас обучаются несколько студентов из Сьерра-Леоне. Африканская сторона намерена просить Россию об увеличении квоты на обучение таких специалистов, рассказал Дабо.
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