Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах Сумской области.
- Противник за сутки потерял до 210 военнослужащих.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
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"Противник потерял до 210 военнослужащих, три бронетранспортера, боевую бронированную машину, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии", - говорится в сводке ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, батальона беспилотных систем ВСУ и четырех бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Рыбица, Славгород, Лужки, Павловка, Бруски и Радьковка Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодезь, Избицкое, Митрофановка, Терновая и Бугаевка, добавили в МО РФ.
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