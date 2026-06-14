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В Самаре ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме - РИА Новости, 14.06.2026
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23:35 14.06.2026
В Самаре ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме

В Самаре ликвидировали открытое горение в жилом пятиэтажном доме

© Фото : соцсетиПожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : соцсети
Пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В пятиэтажном доме в Самаре произошло возгорание из-за взрыва бытового газа в квартире на первом этаже.
  • В 23:26 14.06.2026 объявлена ликвидация открытого горения.
  • Для тушения пожара привлекли 119 специалистов и 35 единиц техники.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание произошло в воскресенье в пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. Региональная прокуратура уточнила, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. В результате пострадали пять человек, включая двух детей. На данный момент пожар локализован.
"В 23.26 14.06.2026 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что для тушения пожара привлечены 119 специалистов и 35 единиц техники.
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