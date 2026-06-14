В Самаре ликвидировали открытое горение в пятиэтажном доме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пятиэтажном доме в Самаре произошло возгорание из-за взрыва бытового газа в квартире на первом этаже.
- В 23:26 14.06.2026 объявлена ликвидация открытого горения.
- Для тушения пожара привлекли 119 специалистов и 35 единиц техники.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ликвидация открытого горения объявлена на пожаре в пятиэтажном доме в Самаре, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Возгорание произошло в воскресенье в пятиэтажном доме №20 по улице 22-го Партсъезда в Самаре. Региональная прокуратура уточнила, что причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на первом этаже. В результате пострадали пять человек, включая двух детей. На данный момент пожар локализован.
"В 23.26 14.06.2026 объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Уточняется, что для тушения пожара привлечены 119 специалистов и 35 единиц техники.