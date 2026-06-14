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Прокуратура назвала причину пожара в пятиэтажном доме в Самаре - РИА Новости, 14.06.2026
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21:51 14.06.2026 (обновлено: 22:03 14.06.2026)
Прокуратура назвала причину пожара в пятиэтажном доме в Самаре

Взрыв бытового газа на первом этаже стал причиной пожара в пятиэтажке в Самаре

© МЧС Самарской области/MAXСотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© МЧС Самарской области/MAX
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в жилом доме в Самаре. 14 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Самаре в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда произошел пожар после взрыва бытового газа на первом этаже.
  • В больницы доставили пять человек.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в Самаре произошел после взрыва бытового газа на первом этаже, сообщила прокуратура региона.
Ранее главк МЧС сообщал, что на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание на первом этаже с переходом на верхние этажи. В больницы были доставлены пять человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В школе №163 для жителей организован пункт временного размещения.
"По предварительной информации, в жилом многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения. На месте происшествия прокурор Советского района Самары Александр Левыкин координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении надзорного ведомства в канале на платформе "Макс".
Сотрудники следственного отдела по Советскому району Самары выехали на место пожара. По результатам следственное управление СК намерено принять процессуальное решение, сообщило ведомства в канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияСамараМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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