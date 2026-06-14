Прокуратура назвала причину пожара в пятиэтажном доме в Самаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Самаре в пятиэтажном доме на улице 22-го Партсъезда произошел пожар после взрыва бытового газа на первом этаже.
- В больницы доставили пять человек.
САРАТОВ, 14 июн - РИА Новости. Пожар в пятиэтажном доме в Самаре произошел после взрыва бытового газа на первом этаже, сообщила прокуратура региона.
Ранее главк МЧС сообщал, что на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание на первом этаже с переходом на верхние этажи. В больницы были доставлены пять человек, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В школе №163 для жителей организован пункт временного размещения.
"По предварительной информации, в жилом многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда в квартире на первом этаже произошел хлопок бытового газа, произошло возгорание, в результате пострадали жилые помещения. На месте происшествия прокурор Советского района Самары Александр Левыкин координирует работу правоохранительных и аварийно-спасательных служб", - говорится в сообщении надзорного ведомства в канале на платформе "Макс".
Сотрудники следственного отдела по Советскому району Самары выехали на место пожара. По результатам следственное управление СК намерено принять процессуальное решение, сообщило ведомства в канале на платформе "Макс".