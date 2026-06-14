Врач назвала самую полезную рыбу

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач Юлия Смирнова рекомендует отдавать предпочтение морской жирной рыбе, так как она богата омега-3 и витамином D.

Скумбрия и сельдь считаются недооцененными чемпионами по содержанию омега-3, витамина D и селена, при этом они почти не два-три раза в неделю по 150-200 граммов, приготовленную на пару, запеченную в фольге или тушеную.

МУРМАНСК, 14 июн — РИА Новости. Рыба – важный продукт, который позволяет восполнить дефицит белка, богата омега-3 и витамином D, врачи советуют отдавать предпочтение морской жирной, однако при выборе рыбы нужно ориентироваться на особенности организма и образа жизни, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

"Какая рыба лучше, речная или морская, — этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки) — выбирайте треску, минтай, судака. Это "речные" (или белые морские) рыбы с минимумом жира", — рассказала Смирнова.

Однако, по ее словам, если речь идет о пользе для мозга, сосудов и сердца (омега‑3 и витамин D), нужно ориентироваться на другие факторы. Дикий лосось (семга, форель, горбуша) — рекордсмен по омега‑3. Но предпочтение нужно отдавать дикому, а не фермерскому, поскольку в фермерском могут быть антибиотики, красители и другой корм.

"Самые недооцененные чемпионы – скумбрия и сельдь. Доступны, богаты омега‑3, витамином D и селеном. И почти не накапливают ртуть — это критически важно. Именно их многие врачи ставят на первое место по соотношению "польза/безопасность", — подчеркнула нутрициолог.

Бюджетный суперфуд — сардины в собственном соку. Если есть их с костями, можно получить дополнительно кальций. Речная рыба (карп, карась, толстолобик) почти не содержит омега‑3, это просто источник белка и наваристый бульон, отметила Смирнова.