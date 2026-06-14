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Врач назвала самую полезную рыбу - РИА Новости, 14.06.2026
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03:39 14.06.2026 (обновлено: 11:13 14.06.2026)
Врач назвала самую полезную рыбу

Врач Смирнова: морская жирная рыба является самой полезной

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТреска
Треска - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Юлия Смирнова рекомендует отдавать предпочтение морской жирной рыбе, так как она богата омега-3 и витамином D.
  • Скумбрия и сельдь считаются недооцененными чемпионами по содержанию омега-3, витамина D и селена, при этом они почти не два-три раза в неделю по 150-200 граммов, приготовленную на пару, запеченную в фольге или тушеную.
МУРМАНСК, 14 июн — РИА Новости. Рыба – важный продукт, который позволяет восполнить дефицит белка, богата омега-3 и витамином D, врачи советуют отдавать предпочтение морской жирной, однако при выборе рыбы нужно ориентироваться на особенности организма и образа жизни, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Какая рыба лучше, речная или морская, — этот спор не утихает. Короткий ответ врачей: морская жирная рыба. Но с важными нюансами. Если вам нужен чистый белок и максимальная диетичность (для похудения или сушки) — выбирайте треску, минтай, судака. Это "речные" (или белые морские) рыбы с минимумом жира", — рассказала Смирнова.
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Однако, по ее словам, если речь идет о пользе для мозга, сосудов и сердца (омега‑3 и витамин D), нужно ориентироваться на другие факторы. Дикий лосось (семга, форель, горбуша) — рекордсмен по омега‑3. Но предпочтение нужно отдавать дикому, а не фермерскому, поскольку в фермерском могут быть антибиотики, красители и другой корм.
"Самые недооцененные чемпионы – скумбрия и сельдь. Доступны, богаты омега‑3, витамином D и селеном. И почти не накапливают ртуть — это критически важно. Именно их многие врачи ставят на первое место по соотношению "польза/безопасность", — подчеркнула нутрициолог.
Бюджетный суперфуд — сардины в собственном соку. Если есть их с костями, можно получить дополнительно кальций. Речная рыба (карп, карась, толстолобик) почти не содержит омега‑3, это просто источник белка и наваристый бульон, отметила Смирнова.
"Главное правило: ешьте жирную морскую рыбу два-три раза в неделю по 150-200 граммов. Способ приготовления — на пару, запеченная в фольге, тушеная. Самая полезная рыба — та, которую вы едите регулярно. Но если выбирать "лучшую из лучших" — это скумбрия и сельдь: максимум омеги‑3 и минимум токсинов. А для белка — треска", — заключила врач.
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