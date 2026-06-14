Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной из-за дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румыния подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon у границы с Украиной из-за группы дронов.
- Национальный центр военного командования уведомил о принятии мер по оповещению населения на севере уезда Тулча о воздушной тревоге.
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
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"Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану, входящие в состав Боевой службы воздушной полиции, вылетели в 00:10 (совпадает с мск) для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после обнаружения группы воздушных целей в 12 км к востоку от Вылкова. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало", - сообщается на сайте министерства.
Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения на севере уезда Тулча о воздушной тревоге. Оно действовало около часа.