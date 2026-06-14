Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной из-за дронов

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"Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану, входящие в состав Боевой службы воздушной полиции, вылетели в 00:10 (совпадает с мск) для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после обнаружения группы воздушных целей в 12 км к востоку от Вылкова. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало", - сообщается на сайте министерства.