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Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной из-за дронов - РИА Новости, 14.06.2026
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10:59 14.06.2026 (обновлено: 15:03 14.06.2026)
Румыния подняла в воздух два истребителя у границы с Украиной из-за дронов

Румыния подняла истребители Eurofighter Typhoon из-за БПЛА у границы с Украиной

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Пара истребителей Eurofighter Typhoon
Пара истребителей Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Пара истребителей Eurofighter Typhoon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румыния подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon у границы с Украиной из-за группы дронов.
  • Национальный центр военного командования уведомил о принятии мер по оповещению населения на севере уезда Тулча о воздушной тревоге.
КИШИНЕВ, 14 июн - РИА Новости. Румыния в ночь на воскресенье подняла в воздух два истребителя Eurofighter Typhoon у границы с Украиной из-за группы дронов, сообщило министерство национальной обороны страны.
«
"Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии с базы 57 имени Михаила Когэлничану, входящие в состав Боевой службы воздушной полиции, вылетели в 00:10 (совпадает с мск) для наблюдения за воздушной обстановкой на границе с Украиной после обнаружения группы воздушных целей в 12 км к востоку от Вылкова. Сообщений о несанкционированных вторжениях или столкновениях БПЛА с землей не поступало", - сообщается на сайте министерства.
Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения на севере уезда Тулча о воздушной тревоге. Оно действовало около часа.
НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент ранее принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
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