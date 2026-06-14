В ГД считают, что крупные банки готовы к внедрению цифрового рубля

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти все крупные банки в России готовы к внедрению цифрового рубля, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Некоторые системно значимые банки обратились с просьбой отсрочить санкции за неготовность использовать цифровой рубль с 1 сентября.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти все крупные банки в России готовы к внедрению цифрового рубля, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Крупнейшие банки почти все готовы, но у меня есть обращение от ряда организаций, которые вошли в число системно значимых и обязанных использовать цифровой рубль с 1 сентября", - сказал депутат.

"И они прямо ко мне обратились с просьбой отработать ситуацию, чтобы к ним не применялись санкции, поскольку они позже вошли в число этих банков. Все-таки для того, чтобы использовать цифровой рубль в своей системе, надо готовиться, а времени у них мало", - добавил он.

При этом Аксаков отметил, что сроки передвигаться не будут, потому что подавляющее большинство банков были готовы, организации были предупреждены давно.

"Есть, как я уже сказал, точечные организации, которые просто недавно стали системно значимыми. Здесь я уверен, что можно найти компромисс, к ним не применять санкции в течение определенного промежутка времени, дав возможность подготовиться к обслуживанию цифрового рубля", - подытожил он.