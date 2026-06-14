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В ГД считают, что крупные банки готовы к внедрению цифрового рубля - РИА Новости, 14.06.2026
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03:10 14.06.2026
В ГД считают, что крупные банки готовы к внедрению цифрового рубля

Аксаков: почти все крупные банки готовы к внедрению цифрового рубля

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЦифровой рубль
Цифровой рубль - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти все крупные банки в России готовы к внедрению цифрового рубля, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
  • Некоторые системно значимые банки обратились с просьбой отсрочить санкции за неготовность использовать цифровой рубль с 1 сентября.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти все крупные банки в России готовы к внедрению цифрового рубля, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Крупнейшие банки почти все готовы, но у меня есть обращение от ряда организаций, которые вошли в число системно значимых и обязанных использовать цифровой рубль с 1 сентября", - сказал депутат.
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"И они прямо ко мне обратились с просьбой отработать ситуацию, чтобы к ним не применялись санкции, поскольку они позже вошли в число этих банков. Все-таки для того, чтобы использовать цифровой рубль в своей системе, надо готовиться, а времени у них мало", - добавил он.
При этом Аксаков отметил, что сроки передвигаться не будут, потому что подавляющее большинство банков были готовы, организации были предупреждены давно.
"Есть, как я уже сказал, точечные организации, которые просто недавно стали системно значимыми. Здесь я уверен, что можно найти компромисс, к ним не применять санкции в течение определенного промежутка времени, дав возможность подготовиться к обслуживанию цифрового рубля", - подытожил он.
С 1 сентября этого года системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
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ЭкономикаРоссияАнатолий АксаковГосдума РФ
 
 
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