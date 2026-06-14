В России уклоняющихся от принудительных работ теперь могут лишать свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий органам УИС объявлять в розыск уклоняющихся от принудительных работ, 15 декабря 2025 года.
- Закон вступил в силу 14 июня, и теперь суд может заменить принудительные работы реальным лишением свободы.
- Также уголовно-исполнительная инспекция может продлить до пяти дней срок возвращения из отпуска осужденных к принудительным работам при непредвиденных обстоятельствах.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Органы уголовно-исполнительной системы (УИС) в России теперь могут объявлять в розыск уклоняющихся от принудительных работ, а суд - заменять им наказание реальным лишением свободы.
Соответствующий федеральный закон вступил в силу 14 июня. Президент России Владимир Путин подписал его 15 декабря 2025 года.
Документом устанавливается, что территориальный орган УИС может объявлять в розыск осужденного, уклонившегося от принудительных работ, при этом такой осужденный подлежит задержанию на срок до 48 часов, а судом оно может быть продлено до 30 суток.
А после задержания уклонившегося от таких работ суд может рассмотреть вопрос о его аресте и замене принудительных работ лишением свободы.
Кроме того, 14 июня вступили в силу изменения в законодательство, согласно которым уголовно-исполнительная инспекция может продлить до пяти дней срок возвращения из отпуска осужденных к принудительным работам, выехавших за пределы исправцентра в разрешенный период и не имеющих возможности вернуться вовремя из-за непредвиденных обстоятельств.