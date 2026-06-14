В Тверской области годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

Краткий пересказ от РИА ИИ Годовалый ребенок выпал из открытого окна третьего этажа в городе Конаково в Тверской области.

Мальчика доставили в больницу, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

КУРСК, 14 июн - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из открытого окна третьего этажа в городе Конаково Тверской области, он доставлен в больницу, сообщили в региональной прокуратуре.

"Сегодня, 14 июня, из окна третьего этажа жилого дома №27 по улице Энергетиков города Конаково выпал годовалый ребёнок. Предварительно установлено, что мальчик находился в комнате вместе еще с тремя детьми и выпал из открытого окна", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.

Уточняется, что мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате.