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В Тверской области годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа - РИА Новости, 14.06.2026
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22:41 14.06.2026 (обновлено: 23:38 14.06.2026)
В Тверской области годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа

В Тверской области годовалый ребенок выпал из окна, его доставили в больницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалый ребенок выпал из открытого окна третьего этажа в городе Конаково в Тверской области.
  • Мальчика доставили в больницу, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
КУРСК, 14 июн - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из открытого окна третьего этажа в городе Конаково Тверской области, он доставлен в больницу, сообщили в региональной прокуратуре.
"Сегодня, 14 июня, из окна третьего этажа жилого дома №27 по улице Энергетиков города Конаково выпал годовалый ребёнок. Предварительно установлено, что мальчик находился в комнате вместе еще с тремя детьми и выпал из открытого окна", - сообщили в Telegram-канале прокуратуры Тверской области.
Уточняется, что мать ребенка в момент происшествия находилась в другой комнате.
"Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры... По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.
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