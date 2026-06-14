Конгрессвумен Луна прокомментировала разговор Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна после новостей о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что торговые и дипломатические отношения двух стран идут всем на пользу.