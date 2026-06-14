Конгрессвумен Луна прокомментировала разговор Путина и Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что торговые и дипломатические отношения России и США идут всем на пользу.
- Она отреагировала на новость о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна после новостей о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что торговые и дипломатические отношения двух стран идут всем на пользу.
"Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения - это полезно для всех", - написала Паулина Луна в соцсети Х.
Так она ответила на публикацию главы РФПИ Кирилла Дмитриева о телефонном разговоре президентов РФ и США. Российский лидер, как сообщалось, поздравил американского коллегу с 80-летием.