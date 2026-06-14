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Конгрессвумен Луна прокомментировала разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 14.06.2026
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20:04 14.06.2026
Конгрессвумен Луна прокомментировала разговор Путина и Трампа

Луна после разговора Путина Трампу признала, что отношения стран идут на пользу

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что торговые и дипломатические отношения России и США идут всем на пользу.
  • Она отреагировала на новость о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна после новостей о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа заявила, что торговые и дипломатические отношения двух стран идут всем на пользу.
"Мир, плюс торговая сделка, плюс дипломатические отношения - это полезно для всех", - написала Паулина Луна в соцсети Х.
Так она ответила на публикацию главы РФПИ Кирилла Дмитриева о телефонном разговоре президентов РФ и США. Российский лидер, как сообщалось, поздравил американского коллегу с 80-летием.
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РоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампАнна Паулина Луна
 
 
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