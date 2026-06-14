Путин и Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней.
- Лидеры обсудили конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана и в Персидском заливе, а также российско-американские отношения и перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Трамп в воскресенье отмечает юбилей. Американскому лидеру исполнилось 80 лет.
Предыдущий разговор лидеры провели 29 апреля по инициативе российской стороны, он продолжался более полутора часов. Речь шла в том числе о конфликте на Украине, Путин тогда проинформировал Трампа, что готов объявить перемирие ко Дню Победы. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Персидском заливе.
Также Путин и Трамп обсудили российско-американские отношения, в том числе большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.