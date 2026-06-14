Путин и Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней, подсчитал корреспондент РИА Новости.

Также Путин и Трамп обсудили российско-американские отношения, в том числе большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.