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Путин и Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней - РИА Новости, 14.06.2026
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19:11 14.06.2026
Путин и Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней

РИА Новости: Путин и Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней.
  • Лидеры обсудили конфликт на Украине, ситуацию вокруг Ирана и в Персидском заливе, а также российско-американские отношения и перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь поговорили по телефону спустя 46 дней, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Трамп в воскресенье отмечает юбилей. Американскому лидеру исполнилось 80 лет.
Предыдущий разговор лидеры провели 29 апреля по инициативе российской стороны, он продолжался более полутора часов. Речь шла в том числе о конфликте на Украине, Путин тогда проинформировал Трампа, что готов объявить перемирие ко Дню Победы. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг Ирана и в Персидском заливе.
Также Путин и Трамп обсудили российско-американские отношения, в том числе большие перспективы взаимовыгодных проектов в экономике и энергетике.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Путин и Трамп за полтора года провели 13 телефонных разговоров
Вчера, 19:09
 
В миреУкраинаИранПерсидский заливДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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