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Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере - РИА Новости, 14.06.2026
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06:52 14.06.2026 (обновлено: 09:40 14.06.2026)
Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере

Лолита прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Певица Лолита Милявская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Певица Лолита Милявская рассказала, что в своем райдере использует шуточную фразу про Пенсионный фонд для проверки внимательности организаторов концертов.
  • По словам Милявской, многие артисты применяют нестандартные формулировки в райдерах как тест для организаторов.
  • В райдерах артистов встречаются как базовые требования, так и необычные позиции, например, стейк из фламинго или определенное количество пачек лапши.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала РИА Новости, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований артиста.
"Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы понять, читают организаторы требования или нет", - сказала Милявская.
Она пояснила, что подобные нестандартные формулировки в райдере используются многими артистами и служат своеобразным тестом: предполагается, что внимательный организатор обязательно переспросит.
"Когда вы увидите у моих коллег надпись "20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа" - это означает, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное", - отметила Милявская.
Райдеры артистов - одна из самых обсуждаемых тем. Артисты включают в список требований как базовые вещи, так и необычные позиции, такие как стейк из фламинго, 50 сосисок или определенное количество пачек быстрорастворимой лапши.
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