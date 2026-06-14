Лолита рассказала о необычном пункте в своем райдере

Краткий пересказ от РИА ИИ Певица Лолита Милявская рассказала, что в своем райдере использует шуточную фразу про Пенсионный фонд для проверки внимательности организаторов концертов.

По словам Милявской, многие артисты применяют нестандартные формулировки в райдерах как тест для организаторов.

В райдерах артистов встречаются как базовые требования, так и необычные позиции, например, стейк из фламинго или определенное количество пачек лапши.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Певица Лолита (Лолита Милявская) рассказала РИА Новости, что прописывает в своем райдере шуточную фразу про Пенсионный фонд, чтобы проверить, насколько внимательно организаторы концертов читают список требований артиста.

"Ничего особо интересного нет, все как у всех. У меня есть только надпись: "Рекомендовано Пенсионным фондом", чтобы понять, читают организаторы требования или нет", - сказала Милявская

Она пояснила, что подобные нестандартные формулировки в райдере используются многими артистами и служат своеобразным тестом: предполагается, что внимательный организатор обязательно переспросит.

"Когда вы увидите у моих коллег надпись "20 кальянщиков с перьями, стоящих у трапа" - это означает, что люди проверяют организаторов концертов, читали ли они про самое главное", - отметила Милявская.