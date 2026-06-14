ПВО уничтожила 104 украинских дрона над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дежурные средства российской ПВО с 14:00 до 21:00 мск в воскресенье перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника.
- Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 14.00 до 21.00 мск в воскресенье перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника, сообщает Минобороны РФ.
"Четырнадцатого июня с 14.00 мск до 21.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
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