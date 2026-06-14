ПВО сбила 483 украинских БПЛА за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 483 украинских беспилотника.
- Также были сбиты 14 управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 483 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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