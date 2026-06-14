Путин отметил, что с Трампом они могут многое сделать для безопасности

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании президенту США Дональду Трампу отметил, что совместными усилиями они могли бы многое сделать для безопасности и стабильности в мире.

"Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене", - говорится в поздравлении.