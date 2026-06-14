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Путин отметил, что с Трампом они могут многое сделать для безопасности - РИА Новости, 14.06.2026
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19:59 14.06.2026
Путин отметил, что с Трампом они могут многое сделать для безопасности

Путин отметил, что с Трампом они могут многое сделать для безопасности в мире

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил послание Дональду Трампу.
  • В послании президент России отметил, что совместными усилиями они могли бы многое сделать для безопасности и стабильности в мире.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании президенту США Дональду Трампу отметил, что совместными усилиями они могли бы многое сделать для безопасности и стабильности в мире.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене", - говорится в поздравлении.
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