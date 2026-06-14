Путин в поздравлении обратился к Трампу фразой "дорогой Дональд"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин начал поздравительное послание Дональду Трампу фразой "дорогой Дональд".
- В послании Путин обращался к американскому коллеге на "ты".
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поздравительное послание президенту США Дональду Трампу фразой "дорогой Дональд" и в письме обращался к американскому коллеге на "ты".
Президент РФ поздравил американского лидера, которому 14 июня исполнилось 80 лет.
"Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!" - говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.