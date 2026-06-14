Рейтинг@Mail.ru
Путин в поздравлении обратился к Трампу фразой "дорогой Дональд" - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 14.06.2026
Путин в поздравлении обратился к Трампу фразой "дорогой Дональд"

Путин в поздравлении обратился к Трампу фразой "дорогой Дональд" и на "ты"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин начал поздравительное послание Дональду Трампу фразой "дорогой Дональд".
  • В послании Путин обращался к американскому коллеге на "ты".
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал поздравительное послание президенту США Дональду Трампу фразой "дорогой Дональд" и в письме обращался к американскому коллеге на "ты".
Президент РФ поздравил американского лидера, которому 14 июня исполнилось 80 лет.
"Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!" - говорится в послании Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Путин в поздравительном послании Трампу назвал его незаурядным человеком
Вчера, 19:42
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала