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Путин в поздравлении Трампу передал наилучшие пожелания его семье - РИА Новости, 14.06.2026
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19:48 14.06.2026 (обновлено: 19:56 14.06.2026)
Путин в поздравлении Трампу передал наилучшие пожелания его семье

Путин в поздравительном послании Трампу передал наилучшие пожелания его семье

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил поздравительное послание Дональду Трампу.
  • В телеграмме президент России передал наилучшие пожелания супруге Трампа Мелании и всем членам его семьи.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу передал наилучшие пожелания супруге американского президента Мелании Трамп и всем членам его семьи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи", - говорится в телеграмме.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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