Путин в поздравлении Трампу передал наилучшие пожелания его семье

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу передал наилучшие пожелания супруге американского президента Мелании Трамп и всем членам его семьи.

"Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи", - говорится в телеграмме.