Путин в поздравлении Трампу передал наилучшие пожелания его семье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин направил поздравительное послание Дональду Трампу.
- В телеграмме президент России передал наилучшие пожелания супруге Трампа Мелании и всем членам его семьи.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу передал наилучшие пожелания супруге американского президента Мелании Трамп и всем членам его семьи.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Искренне желаю тебе доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов. Прошу передать наилучшие пожелания Мелании и всем членам твоей семьи", - говорится в телеграмме.