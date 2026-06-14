Путин в послании Трампу сообщил о возможном развитии отношений России и США

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании американскому коллеге Дональду Трампу высказал уверенность, что вместе они могли бы придать российско-американским отношениям новое качество.

"Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене", - говорится в телеграмме.