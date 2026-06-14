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Путин в послании Трампу сообщил о возможном развитии отношений России и США - РИА Новости, 14.06.2026
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19:47 14.06.2026 (обновлено: 19:49 14.06.2026)
Путин в послании Трампу сообщил о возможном развитии отношений России и США

Путин в послании Трампу сообщил, что они могли бы развить отношения России и США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил послание Дональду Трампу.
  • В послании Путин выразил уверенность в возможности улучшения российско-американских отношений и обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в послании американскому коллеге Дональду Трампу высказал уверенность, что вместе они могли бы придать российско-американским отношениям новое качество.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уверен, совместными усилиями мы могли бы действительно придать российско-американским отношениям новое качество, а также многое сделать для обеспечения безопасности и стабильности на мировой арене", - говорится в телеграмме.
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