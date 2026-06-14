Путин отметил, что взаимопонимание позволяет обсуждать вопросы с Трампом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил Дональда Трампа.
- В поздравлении президент России заявил, что взаимопонимание между ним и Трампом позволяет откровенно обсуждать самые сложные вопросы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту США Дональду Трампу заявил, что взаимопонимание между ними позволяет откровенно обсуждать самые сложные вопросы.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.