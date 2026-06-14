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Путин отметил, что взаимопонимание позволяет обсуждать вопросы с Трампом - РИА Новости, 14.06.2026
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19:44 14.06.2026 (обновлено: 19:55 14.06.2026)
Путин отметил, что взаимопонимание позволяет обсуждать вопросы с Трампом

Путин отметил, что взаимопонимание позволяет обсуждать сложные вопросы с Трампом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил Дональда Трампа.
  • В поздравлении президент России заявил, что взаимопонимание между ним и Трампом позволяет откровенно обсуждать самые сложные вопросы.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту США Дональду Трампу заявил, что взаимопонимание между ними позволяет откровенно обсуждать самые сложные вопросы.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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Вчера, 19:53
 
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