Путин в послании Трампу отметил, что ценит взаимопонимание между ними

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу сообщил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание.

"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.