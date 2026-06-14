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Путин в послании Трампу отметил, что ценит взаимопонимание между ними - РИА Новости, 14.06.2026
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19:42 14.06.2026 (обновлено: 19:54 14.06.2026)
Путин в послании Трампу отметил, что ценит взаимопонимание между ними

Путин в послании Трампу отметил, что высоко ценит взаимопонимание между ними

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил поздравительное послание Дональду Трампу.
  • В телеграмме он сообщил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу сообщил, что высоко ценит сложившееся между ними взаимопонимание.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, позволяющее прямо и откровенно обсуждать любые, даже самые сложные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - говорится в телеграмме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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