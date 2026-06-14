Путин в поздравительном послании Трампу назвал его незаурядным человеком

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравительном послании президенту США Дональду Трампу назвал американского лидера ярким и незаурядным человеком и политиком.

"Уважаемый господин президент, дорогой Дональд, от души поздравляю тебя, столь яркого, незаурядного человека и политика, по случаю 80-летия!" - говорится в телеграмме.