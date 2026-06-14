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Путин пожелал удачи российским бойцам, продвигающимся к Запорожью - РИА Новости, 14.06.2026
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13:47 14.06.2026 (обновлено: 14:26 14.06.2026)
Путин пожелал удачи российским бойцам, продвигающимся к Запорожью

Путин пожелал удачи бойцам ВС России, пробирающимся к Запорожью

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции в День России в Кремле.
  • Президент пожелал удачи бойцу из группировки войск "Днепр", который сообщил, что его подразделение продвигается к Запорожью.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи российским бойцам, которые продвигаются к Запорожью.
Глава государства встретился с участниками специальной военной операции в пятницу в День России в Кремле. После встречи состоялось общение в неформальной обстановке, в ходе которого президент узнал от одного из бойцов, что тот из группировки войск "Днепр".
"Постепенно подбираетесь к Запорожью?" - уточнил Путин.
"Так точно", - подтвердил военнослужащий.
«
"Удачи вам", - сказал бойцу Путин во время общения, кадры которого опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожьеВладимир ПутинПавел Зарубин
 
 
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