Путин пожелал удачи российским бойцам, продвигающимся к Запорожью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции в День России в Кремле.
- Президент пожелал удачи бойцу из группировки войск "Днепр", который сообщил, что его подразделение продвигается к Запорожью.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал удачи российским бойцам, которые продвигаются к Запорожью.
Глава государства встретился с участниками специальной военной операции в пятницу в День России в Кремле. После встречи состоялось общение в неформальной обстановке, в ходе которого президент узнал от одного из бойцов, что тот из группировки войск "Днепр".
"Так точно", - подтвердил военнослужащий.
«
"Удачи вам", - сказал бойцу Путин во время общения, кадры которого опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин.