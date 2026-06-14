Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин примет участие в саммите Россия — АСЕАН в Казани на следующей неделе.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани.
Глава государства проведет множество двусторонних встреч, сообщил автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Кроме того у президента РФ запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В Ассоциацию входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Восточный Тимор. В саммите примет участие генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн.
У Путина в рамках предстоящего форума запланирован целый марафон двусторонних встреч, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кремль в ближайшие дни проинформирует о предстоящих мероприятиях саммита.
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