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Пушилин рассказал о соглашениях, которые власти ДНР подписали на ПМЭФ - РИА Новости, 14.06.2026
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20:55 14.06.2026
Пушилин рассказал о соглашениях, которые власти ДНР подписали на ПМЭФ

Пушилин: власти ДНР на ПМЭФ подписали соглашений на сумму более 220 млрд рублей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Денис Пушилин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти ДНР в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашений на сумму более 220 миллиардов рублей, сообщил Денис Пушилин.
  • Среди компаний, с которыми ДНР заключила соглашения, — "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина".
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Власти ДНР в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашений на сумму более 220 миллиардов рублей, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Более 20 соглашений подписано. Если в денежном эквиваленте посчитать, там, где есть возможность уже посчитать, то это более 220 миллиардов рублей", - сообщил Пушилин в канале на платформе "Макс".
Ранее Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что власти республики на полях ПМЭФ заключили соглашения с рядом российских компаний, среди которых "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина".
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