Пушилин рассказал о соглашениях, которые власти ДНР подписали на ПМЭФ

ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Власти ДНР в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашений на сумму более 220 миллиардов рублей, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Ранее Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что власти республики на полях ПМЭФ заключили соглашения с рядом российских компаний, среди которых "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина".