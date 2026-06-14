Пушилин рассказал о соглашениях, которые власти ДНР подписали на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти ДНР в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашений на сумму более 220 миллиардов рублей, сообщил Денис Пушилин.
- Среди компаний, с которыми ДНР заключила соглашения, — "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина".
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Власти ДНР в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашений на сумму более 220 миллиардов рублей, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее Пушилин в интервью РИА Новости рассказал, что власти республики на полях ПМЭФ заключили соглашения с рядом российских компаний, среди которых "Миранда-медиа", Банк "Россия", "Восток-Медиа" и "Красная машина".
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