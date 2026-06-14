Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения продвинулись в окрестностях озера Лиман в городе Красный Лиман в ДНР.
- Об этом сообщил Денис Пушилин.
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Российские подразделения продвинулись в окрестностях озера Лиман внутри города Красный Лиман в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии под контроль Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов города Вооруженными силами России.
Красный Лиман является одним из крупнейших железнодорожных узлов в ДНР. Железнодорожная станция в городе соединяет и обслуживает пути Харьков – Краматорск. Также город расположен неподалеку от пересечения трасс в направлении Славянска, Краматорска и Северска.
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22 июня 2022, 17:18