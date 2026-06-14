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Пушилин сообщил о продвижении ВС России в окрестностях озера Лиман - РИА Новости, 14.06.2026
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Пушилин сообщил о продвижении ВС России в окрестностях озера Лиман

Пушилин: ВС России продвинулись в окрестностях озера Лиман в Красном Лимане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения продвинулись в окрестностях озера Лиман в городе Красный Лиман в ДНР.
  • Об этом сообщил Денис Пушилин.
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Российские подразделения продвинулись в окрестностях озера Лиман внутри города Красный Лиман в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
В воскресенье Минобороны России сообщило о взятии под контроль Северного, Центрального, Коммунального и Южного районов города Вооруженными силами России.
"В самом городе вооруженные силы Российской Федерации продвинулись в окрестностях озера Лиман, ведя бои за северо-восточную и центральную части населенного пункта", - сообщил Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
Красный Лиман является одним из крупнейших железнодорожных узлов в ДНР. Железнодорожная станция в городе соединяет и обслуживает пути ХарьковКраматорск. Также город расположен неподалеку от пересечения трасс в направлении Славянска, Краматорска и Северска.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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