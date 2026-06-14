ВС России усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке

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"На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик (он же Молочарка) и Роскошное. С их освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе", — отметил он.