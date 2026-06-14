ВС России усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России усилили охват Константиновки с флангов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
- В районе города разворачиваются боевые действия, которые влияют на дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в канале на платформе "Макс".
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"На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик (он же Молочарка) и Роскошное. С их освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе", — отметил он.
Пушилин добавил, что в районе самого города разворачиваются боевые действия, от которых зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации. Бои идут в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили 172 здания в Константиновке. Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
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