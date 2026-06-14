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ВС России усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке - РИА Новости, 14.06.2026
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19:51 14.06.2026 (обновлено: 20:53 14.06.2026)
ВС России усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке

Пушилин: ВС России усилили охват Константиновки в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России усилили охват Константиновки с флангов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
  • В районе города разворачиваются боевые действия, которые влияют на дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации.
ДОНЕЦК, 14 июн — РИА Новости. Российские военные усилили контроль за главным путем снабжения ВСУ в Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в канале на платформе "Макс".
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"На Константиновском направлении российские войска освободили населенные пункты Химик (он же Молочарка) и Роскошное. С их освобождением подразделения Южной группировки войск усилили охват Константиновки с флангов, а также контроль трассы Дружковка — Константиновка, являющейся главным путем снабжения противника в городе", — отметил он.

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Пушилин добавил, что в районе самого города разворачиваются боевые действия, от которых зависит дальнейшее продвижение к Краматорско-Славянской агломерации. Бои идут в центре Константиновки, в районе горсовета, железнодорожной станции Дмитриевка и промзоны.
Город расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Он играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации: там находится крупный транзитный железнодорожный узел.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска освободили 172 здания в Константиновке. Штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района.
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