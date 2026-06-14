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Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 14.06.2026
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19:40 14.06.2026
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Краснолиманском направлении

Пушилин: ВС России продвинулись к Щурово на Краснолиманком направлении

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил Денис Пушилин.
  • Продвижение позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана.
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Не менее ожесточенные бои разворачиваются на красноалиманском участке фронта, где подразделения группировки войск "Запад" продвигаются как со стороны Дробышево в направлении Щурово... так и со стороны Дибровы", – сказал Пушилин в своем канале на платформе "Макс".
По его словам продвижение на указанном участке фронта позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана.
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