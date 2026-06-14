Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщил Денис Пушилин.
- Продвижение позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана.
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Российские подразделения продвинулись к населенному пункту Щурово на краснолиманском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам продвижение на указанном участке фронта позволит обрезать логистику ВСУ на западе от Красного Лимана.
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