Пруд в Вашингтоне, который Трамп хотел видеть синим, зацвел

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, который действующий президент Дональд Трамп обещал перекрасить в синий, зацвел и позеленел, передает корреспондент РИА Новости.

Как убедился корреспондент РИА Новости, чуть больше чем через неделю водоем вернулся к своему привычному зеленому оттенку. На дне заметно цветение, местами довольно масштабное. На одном из берегов стоит электронасос, от которого в водоем протянут шланг. Из-за водорослей на дне неглубокий бассейн снова выглядит зеленым.