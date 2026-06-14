Пруд в Вашингтоне, который Трамп хотел видеть синим, зацвел

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зеркальный пруд (Отражающий бассейн) на Национальной аллее в американской столице реконструировали несколько недель.
- Дональд Трамп обещал перекрасить дно пруда в синий цвет, и 5 июня бассейн заполнили водой после реконструкции.
- Через неделю после заполнения водой пруд вернулся к своему привычному зеленому оттенку из-за цветения водорослей.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Зеркальный пруд на Национальной аллее американской столицы между монументом Джорджу Вашингтону и мемориалом Авраама Линкольна, который действующий президент Дональд Трамп обещал перекрасить в синий, зацвел и позеленел, передает корреспондент РИА Новости.
Реконструкция пруда, который также называют Отражающим бассейном, шла несколько недель. Трамп заявил, что дно неглубокого водоема перекрасят. При Бараке Обаме пруд был покрыт тиной и напоминал болото - такие картинки публиковал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Лидер США говорил, что пруд станет синим в честь американского флага, а раньше горожане жаловались на грязную воду и внешний вид. Дно перекрасили и 5 июня бассейн заполнили водой.
Как убедился корреспондент РИА Новости, чуть больше чем через неделю водоем вернулся к своему привычному зеленому оттенку. На дне заметно цветение, местами довольно масштабное. На одном из берегов стоит электронасос, от которого в водоем протянут шланг. Из-за водорослей на дне неглубокий бассейн снова выглядит зеленым.