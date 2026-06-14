Премьера "Слово о полку Игореве" прошла на закрытии Moscow Jazz Festival

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под руководством Игоря Бутмана представили музыкально-поэтическую постановку "Слово о полку Игореве" на закрытии Moscow Jazz Festival.

Музыка для постановки была написана еще в 2019 году, а спустя пять лет джазовая сюита была записана в исполнении Московского джазового оркестра в составе альбома "Образы. Мусоргский и Бородин".

Постановка получила восторженный прием у публики: зрители аплодировали стоя и одарили артистов цветами и подарками.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист РФ Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр под руководством народного артиста России Игоря Бутмана представили музыкально-поэтическую постановку "Слово о полку Игореве" на закрытии Moscow Jazz Festival, передает корреспондент РИА Новости.

Закрытие Moscow Jazz Festival прошло в Концертном зале имени Чайковского в Москве в воскресенье.

"Сначала казалось, что это ("Слово о полку Игореве", музыка Александра Бородина и джаз - ред.), действительно, не соединится в одно, но потом, благодаря замечательной работе аранжировщика и композитора Николая Левиновского это получилось. Левиновский давно начал использовать и классическую музыку, и народную музыку нашей страны для таких монументальных произведений, на которые потом импровизировал. Так появилась джазовая сюита "Русь" на музыку Александра Бородина "Богатырская симфония" и "Князь Игорь", - рассказал Бутман журналистам.

По словам Бутмана, музыка была написана еще в 2019 году, а спустя пять лет джазовая сюита была записана в исполнении Московского джазового оркестра в составе альбома "Образы. Мусоргский и Бородин".

"Когда мы выпустили альбом, я понял, что это настоящий музыкальный шедевр. Музыка Бородина, аранжировка Левиновского. Прекрасно сыграл оркестр, были исполнены хорошие соло. Потом я посетил выставку работ Виктора Васнецова в Русском музее - и пришла мысль соединить все прекрасное, талантливое и гениальное. Наша дружба с Сергеем Безруковым тоже дала новый импульс создать музыкально-поэтическую постановку "Слово о полку Игореве", - отметил джазмен.

Сергей Безруков выступил в роли рассказчика и погрузил собравшихся в Концертном зале Чайковского в события 1185 года, когда русские князья во главе с Игорем Святославичем Новгород-Северским совершили поход на половцев. Как отметил Безруков, премьера стала его дебютным совместным выступлением с Московским джазовым оркестром и Игорем Бутманом.

"Очень любопытно, потому что здесь не просто джазовое исполнение, а музыка Александра Бородина в джазовой обработке. Произведение непростое, безусловно, хрестоматийное и легендарное. Интересно, как отреагирует зритель", - добавил актер.

Удивительно тонко и пронзительно в исполнении Безрукова прозвучал "Плач Ярославны", где жена князя Игоря оплакивает мужа и его войско, обращаясь за помощью к силам природы.

"Здесь хотелось передать всю силу этого текста - пронзительно, очень тонко, по-настоящему и с душой. Именно этот момент хотелось сделать по-живому. Текст на самом деле сложный и непростой для восприятия. Это - действительно, классика, все начинается со "Слова о полку Игореве", вся наша великая русская литература. Для того, чтобы приблизить этот текст к зрителю, необходима, наверное, такая проникновенность", - подчеркнул Безруков.

Соло на саксофоне исполнил Игорь Бутман, на фортепиано - Олег Аккуратов, на контрабасе - Николай Затолочный, на барабанах - Эдуард Зизак, на трубе - Григор Паносян и Владислав Северов, на альт-саксофоне - Илья Морозов, на баритон-саксофоне - Константин Бойцов, на тромбоне - Алексей Карпенко и другие.

Публика восторженно приняла новую музыкально-поэтическую постановку. В финале все зрители Концертного зала имени Чайковского встали, гремели аплодисменты, многочисленные крики "Браво!", овации не смолкали на протяжении почти 10 минут. Кроме того, слушатели одарили артистов цветами и подарками.