Рейтинг@Mail.ru
Каждый пятый россиянин не готов отказаться от пластиковой посуды - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 14.06.2026
Каждый пятый россиянин не готов отказаться от пластиковой посуды

SuperJob: большинство россиян готово отказаться от пластиковой посуды

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваЕда в пластиковых тарелках
Еда в пластиковых тарелках - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Еда в пластиковых тарелках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство россиян (81%) готово отказаться от использования пластиковой посуды.
  • Молодежь до 35 лет демонстрирует большую готовность отказаться от пластиковой посуды (87%), чем люди старше 45 лет (75%).
  • 19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды, мотивируя это тем, что после некоторых застолий посуду сложно мыть.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды, против такой идеи - только каждый пятый житель страны, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
«
"81% россиян по-прежнему готовы отказаться от пластиковой посуды: однозначно - 36%, еще 45% скорее согласны на экологичные альтернативы. За год число согласных отказаться от пластика стало чуть меньше (на 3 процентных пункта). 19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды (4% - категорически, 15% - скорее не готовы)", - показал опрос 1600 респондентов.
Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82% и 81% соответственно). При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с такой посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, - только 75%.
Те, кто выступают против отказа от пластиковой посуды, мотивируют это тем, что альтернативу лучше пока не придумали и что после некоторых застолий посуду все-таки сложновато мыть. "А вы готовы мыть посуду после шашлыков на даче?", - сетуют сторонники пластика.
На территории завода по производству полипропилена ООО Тобольск-полимер (входит в холдинг СИБУР) - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Ученый рассказал, как в России предотвращают вредные выбросы от нефтедобычи
8 января, 05:43
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала