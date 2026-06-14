Каждый пятый россиянин не готов отказаться от пластиковой посуды

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (81%) готово отказаться от использования пластиковой посуды.

Молодежь до 35 лет демонстрирует большую готовность отказаться от пластиковой посуды (87%), чем люди старше 45 лет (75%).

19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды, мотивируя это тем, что после некоторых застолий посуду сложно мыть.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Большинство россиян готово отказаться от использования пластиковой посуды, против такой идеи - только каждый пятый житель страны, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.

« "81% россиян по-прежнему готовы отказаться от пластиковой посуды: однозначно - 36%, еще 45% скорее согласны на экологичные альтернативы. За год число согласных отказаться от пластика стало чуть меньше (на 3 процентных пункта). 19% опрошенных не готовы отказываться от пластиковой посуды (4% - категорически, 15% - скорее не готовы)", - показал опрос 1600 респондентов.

Мужчины и женщины демонстрируют почти одинаковую готовность (82% и 81% соответственно). При этом молодежь остается наиболее активной: среди респондентов до 35 лет 87% готовы попрощаться с такой посудой, а среди тех, кто старше 45 лет, - только 75%.