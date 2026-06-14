"Речь идет о днях": Навроцкий выдвинул Зеленскому ультиматум

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Польши Кароль Навроцкий дал Владимиру Зеленскому срок на переименование подразделения, названного в честь УПА*.
- Он намекнул, что может изменить решение о лишении главы киевского режима ордена Белого Орла.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий дал срок Владимиру Зеленскому на переименование подразделения, названного в честь УПА*, пишет Rzeczpospolita.
"Время, предоставленное украинской стороне, как утверждают наши источники, не бесконечно. Речь идет скорее о днях, чем о неделях, хотя ни один из наших собеседников не хочет принимать окончательного решения по этому вопросу", — говорится в публикации.
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По данным газеты, Навроцкий намекнул Зеленскому, что может изменить решение по поводу лишения его ордена Белого Орла, если тот переименует формирование.
В последнее время отношения Варшавы и Киева обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования "имени героев УПА*" подразделению ВСУ.
После этого он подвергся жесткой критике польских политиков, в числе которых премьер Дональд Туск и экс-глава страны Лех Валенса. Кроме того, Навроцкий инициировал лишение его высшей награды республики — ордена Белого Орла.
* Запрещенная в России террористическая организация.