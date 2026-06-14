Иран согласился не взимать плату в Ормузском проливе, утверждает Fox News

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе в рамках договоренности с США.
- Если сделка будет подписана, США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на источник утверждает, что Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об урегулировании с США.
"Иран откроет стратегический пролив, где "не будет взиматься плата", - сообщает телеканал.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и Оман скоро опубликуют совместное заявление по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Аракчи подчеркнул, что речи о взимании пошлин не идет, но предполагается взимание платы за оказание услуг.