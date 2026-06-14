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Иран согласился не взимать плату в Ормузском проливе, утверждает Fox News - РИА Новости, 14.06.2026
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05:37 14.06.2026 (обновлено: 06:21 14.06.2026)
Иран согласился не взимать плату в Ормузском проливе, утверждает Fox News

Fox News: Иран по сделке согласился не взимать плату в Ормузском проливе

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе в рамках договоренности с США.
  • Если сделка будет подписана, США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Телеканал Fox News со ссылкой на источник утверждает, что Иран согласился не взимать плату с судов в Ормузском проливе в рамках договоренности об урегулировании с США.
"Иран откроет стратегический пролив, где "не будет взиматься плата", - сообщает телеканал.
Высокопоставленный чиновник из американской администрации заявил телеканалу, что, если сделка будет подписана, США снимут блокаду одновременно с открытием пролива со стороны Ирана, после чего начнутся операции по разминированию.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран и Оман скоро опубликуют совместное заявление по вопросу управления судоходством в Ормузском проливе. Аракчи подчеркнул, что речи о взимании пошлин не идет, но предполагается взимание платы за оказание услуг.
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