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Шеф Пентагона заявил, что Anthropic выгнали из ведомства не зря - РИА Новости, 14.06.2026
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00:57 14.06.2026
Шеф Пентагона заявил, что Anthropic выгнали из ведомства не зря

Хегсет заявил, что Anthropic выгнали из Пентагона не зря

© REUTERS / Edgar SuПит Хегсет
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© REUTERS / Edgar Su
Пит Хегсет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что компанию Anthropic выгнали из ведомства правильно.
  • Заявление было сделано на фоне новостей о том, что власти США запретили доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне информации об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic заявил, что компанию выгнали из ведомства не напрасно.
"Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг", - написал Хегсет в соцсети Х.
Ранее портал Axios сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны.
Позже стало известно, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак. Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск - предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.
Страница сайта компании Anthropic и ее логотип на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
СМИ: Anthropic помогает спецслужбам США развернуть супермодель ИИ Mythos
5 июня, 02:36
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАПит ХегсетДональд ТрампAmazon
 
 
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