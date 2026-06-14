Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что компанию Anthropic выгнали из ведомства правильно.

Заявление было сделано на фоне новостей о том, что власти США запретили доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан.

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне информации об ограничении властями США работы передовых ИИ-моделей Anthropic заявил, что компанию выгнали из ведомства не напрасно.

"Три месяца назад министерство войны выгнало AnthropicAI из нашего здания навсегда. Каждый проходящий день показывает, что это был правильный шаг", - написал Хегсет в соцсети Х

Ранее портал Axios сообщил, что администрация американского президента Дональда Трампа заблокировала доступ к самым современным моделям искусственного интеллекта Mythos 5 и Fable 5 компании Anthropic для иностранных государств и граждан. Решение было принято после того, как появились сообщения о возможности взлома Mythos, в связи с чем возникла обеспокоенность из-за возможной угрозы национальной безопасности страны.