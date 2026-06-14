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Юрист рассказал, какая компенсация положена пассажирам при овербукинге - РИА Новости, 14.06.2026
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07:52 14.06.2026
Юрист рассказал, какая компенсация положена пассажирам при овербукинге

Голендяев: пассажирам при овербукинге положена денежная компенсация

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажиры у стоек регистрации в аэропорту
Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажиры у стоек регистрации в аэропорту. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При овербукинге пассажир может получить от авиакомпании компенсацию в виде денег, питания или размещения в гостинице.
  • В случае овербукинга пассажиру необходимо получить на стойке регистрации письменный отказ в посадке с указанием причины.
  • За опоздание из-за переноса рейса перевозчик должен выплатить штраф в размере 100 рублей за каждый час просрочки, но не более 50% от стоимости билета, если только задержка не связана с обстоятельствами непреодолимой силы или устранением неисправности, угрожающей безопасности пассажиров.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Столкнувшийся с овербукингом пассажир может получить в качестве компенсации за перенос рейса деньги, питание или размещение в гостинице от авиакомпании, рассказал РИА Новости член омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев.
"Если пассажир столкнулся с овербукингом, в соответствии с Федеральными авиационными правилами, ему необходимо на стойке регистрации сразу просить выдать письменный отказ в посадке с указанием причины", - сообщил юрист.
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После этого, отметил Голендяев, пассажир может полететь следующим рейсом и получить компенсацию - в нее входят денежная выплата, питание, ваучеры или размещение в гостинице. Также пассажир может попросить пересадить его в бизнес-класс на своем рейсе.
"Если же опоздание из-за переноса рейса грозит срывом заселения в отель, важной встречи или другими потерями, по статье 120 Воздушного кодекса РФ "Ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира" перевозчик должен выплатить по 100 рублей штрафа за каждый час просрочки, но не более 50% от стоимости билета", - добавил Голендяев.
Он подчеркнул, что исключениями являются обстоятельства непреодолимой силы или устранение неисправности, угрожающей безопасности пассажиров. Помимо штрафа, по его словам, пассажир вправе потребовать возмещения реальных убытков в полном объеме сверх суммы штрафа, например, если из-за задержки рейса была потеряна оплаченная в отеле ночь.
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