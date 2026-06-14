В Орле жителей атакованного беспилотником дома доставили в ПВР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители пострадавшего от удара БПЛА дома в Орле доставлены в пункт временного размещения, обеспечены питанием.
- Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсаций за повреждения имущества.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жители пострадавшего от дрона дома в Орле доставлены в пункт временного размещения, обеспечены питанием, муниципалитет решает вопросы восстановления квартир, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Ранее губернатор информировал, что один человек погиб, девятерым оказывается медицинская и психологическая помощь после удара БПЛА по дому в Орле.
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"Жители пострадавшего дома доставлены в ПВР, обеспечены питанием и всем необходимым. Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества. Но никто не вернет жизнь погибшего орловчанина", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что украинский БПЛА, совершивший атаку, был начинен поражающими элементами.