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В Орле жителей атакованного беспилотником дома доставили в ПВР - РИА Новости, 14.06.2026
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12:08 14.06.2026 (обновлено: 12:16 14.06.2026)
В Орле жителей атакованного беспилотником дома доставили в ПВР

Клычков: жителей атакованного беспилотником дома в Орле доставили в ПВР

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители пострадавшего от удара БПЛА дома в Орле доставлены в пункт временного размещения, обеспечены питанием.
  • Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсаций за повреждения имущества.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жители пострадавшего от дрона дома в Орле доставлены в пункт временного размещения, обеспечены питанием, муниципалитет решает вопросы восстановления квартир, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Ранее губернатор информировал, что один человек погиб, девятерым оказывается медицинская и психологическая помощь после удара БПЛА по дому в Орле.
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"Жители пострадавшего дома доставлены в ПВР, обеспечены питанием и всем необходимым. Муниципалитет решает вопросы восстановления квартир и компенсации за повреждения имущества. Но никто не вернет жизнь погибшего орловчанина", - написал Клычков в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что украинский БПЛА, совершивший атаку, был начинен поражающими элементами.
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Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеОрелРоссияПроисшествияОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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