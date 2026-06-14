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В Орле погиб человек и девять пострадали после удара БПЛА по жилому дому - РИА Новости, 14.06.2026
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10:37 14.06.2026 (обновлено: 21:25 14.06.2026)
В Орле погиб человек и девять пострадали после удара БПЛА по жилому дому

Клычков: один человек погиб, девять пострадали после удара БПЛА по дому в Орле

© Фото : Губернатор Клычков/MAXПоследствия попадания украинского БПЛА в жилой дом в Орле
Последствия попадания украинского БПЛА в жилой дом в Орле - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Губернатор Клычков/MAX
Последствия попадания украинского БПЛА в жилой дом в Орле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударе дрона ВСУ по дому в Орле погиб один человек, еще девять получили ранения.
  • Жителей поврежденных квартир доставили в пункты временного размещения.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. При налете дронов ВСУ на Орел погиб один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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"Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб," — написал он на платформе "Макс".

Глава Орловской области уточнил, что еще девять горожан получили ранения, им оказывают помощь. Жильцов поврежденных квартир доставили в пункты временного размещения.
Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, специалисты ликвидируют последствия атаки.
В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрелАндрей КлычковОрловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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