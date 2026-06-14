В Орле погиб человек и девять пострадали после удара БПЛА по жилому дому

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударе дрона ВСУ по дому в Орле погиб один человек, еще девять получили ранения.
- Жителей поврежденных квартир доставили в пункты временного размещения.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. При налете дронов ВСУ на Орел погиб один человек, сообщил губернатор Андрей Клычков.
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"Сегодня ночью в результате удара украинского БПЛА по жилому дому в городе Орле пострадали люди. К глубокой скорби, один человек погиб," — написал он на платформе "Макс".
Глава Орловской области уточнил, что еще девять горожан получили ранения, им оказывают помощь. Жильцов поврежденных квартир доставили в пункты временного размещения.
Ситуация находится под контролем МЧС и правоохранительных органов, специалисты ликвидируют последствия атаки.
В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО сбили 249 украинских беспилотников, в том числе над Орловской областью.
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