Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла участнику специальной военной операции Ивану уволиться из армии после ранения.
- Иван получил ранение во время выполнения боевых задач, вывел из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказал им первую помощь.
- После обращения матери бойца в аппарат Лантратовой Минобороны провело проверку, и мужчину отправили в запас по собственному желанию.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику специальной военной операции, контракт которого закончился, уволиться из армии после ранения.
Иван, фамилию которого Лантратова не называет, служил в составе десантного подразделения. Во время выполнения боевых задач он получил ранение, но, несмотря на это, вывел из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказал им первую помощь.
"После лечения и восстановления срок действия контракта Ивана подошел к концу. Он подал рапорт на увольнение, но получил отказ", - написала омбудсмен в своем канале на платформе "Макс".
За помощью к уполномоченному обратилась мать мужчины, тогда аппарат Лантратовой обратился в Минобороны РФ с просьбой проверить ситуацию.
"По итогам проверки Ивана отправили в запас по собственному желанию. Благодарю Минобороны России за оперативную реакцию", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.