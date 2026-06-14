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Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения - РИА Новости, 14.06.2026
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09:16 14.06.2026
Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения

Лантратова помогла бойцу СВО уволиться из армии после ранения

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла участнику специальной военной операции Ивану уволиться из армии после ранения.
  • Иван получил ранение во время выполнения боевых задач, вывел из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказал им первую помощь.
  • После обращения матери бойца в аппарат Лантратовой Минобороны провело проверку, и мужчину отправили в запас по собственному желанию.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла участнику специальной военной операции, контракт которого закончился, уволиться из армии после ранения.
Иван, фамилию которого Лантратова не называет, служил в составе десантного подразделения. Во время выполнения боевых задач он получил ранение, но, несмотря на это, вывел из-под обстрела двоих тяжелораненых товарищей и оказал им первую помощь.
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"После лечения и восстановления срок действия контракта Ивана подошел к концу. Он подал рапорт на увольнение, но получил отказ", - написала омбудсмен в своем канале на платформе "Макс".
За помощью к уполномоченному обратилась мать мужчины, тогда аппарат Лантратовой обратился в Минобороны РФ с просьбой проверить ситуацию.
"По итогам проверки Ивана отправили в запас по собственному желанию. Благодарю Минобороны России за оперативную реакцию", - сообщила уполномоченный по правам человека в РФ.
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