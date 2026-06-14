В аэропорту Костромы ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Костромы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Костромы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Костромы ("Сокеркино"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
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