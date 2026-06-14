В двух аэропортах ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна), введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты
Вчера, 01:49