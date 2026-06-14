Жительницу Урала задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Жительницу Нижнего Тагила Свердловской области подозревают в осквернении Вечного огня, от которого она прикурила сигарету, выпив до этого несколько банок пива, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.