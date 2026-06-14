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Жительницу Урала задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня - РИА Новости, 14.06.2026
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14:49 14.06.2026
Жительницу Урала задержали за прикуривание сигареты от Вечного огня

Жительницу Урала заподозрили в прикуривании сигареты от Вечного огня после пива

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Нижнего Тагила подозревают в осквернении Вечного огня.
  • Она прикурила сигарету от пламени Вечного огня на "Аллее Славы" в присутствии других граждан.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Жительницу Нижнего Тагила Свердловской области подозревают в осквернении Вечного огня, от которого она прикурила сигарету, выпив до этого несколько банок пива, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
"По версии следствия, 12 июня подозреваемая, находясь на постаменте символа воинской славы – Вечного огня - входящего в состав мемориального комплекса "Аллея Славы" в Нижнем Тагиле, в присутствии других граждан, использовала пламя Вечного огня для поджога сигареты", – говорится в сообщении.
Уточняется, что против 39-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело об осквернении мемориальных сооружений, ее задержали.
"Задержана женщина была сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №17 Нижнего Тагила. В беседе с сыщиками пояснила, что до того, как совершить этот кощунственный акт, она выпила две банки крепкого пива. После задержания гражданка передана нашим коллегам из регионального СКР", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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ПроисшествияНижний ТагилУралСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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