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На Украине образовались длинные очереди из желающих выехать из страны - РИА Новости, 14.06.2026
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12:50 14.06.2026 (обновлено: 13:58 14.06.2026)
На Украине образовались длинные очереди из желающих выехать из страны

Страна.ua: на КПП во Львовской области образовались очереди из желающих уехать

© Фото : соцсетиСитуация на пункте пропуска во Львовской области
Ситуация на пункте пропуска во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : соцсети
Ситуация на пункте пропуска во Львовской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На пункте пропуска "Краковец" во Львовской области образовались очереди из желающих выехать с Украины.
  • С 15 июня на КПП "Медыка" начнутся ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На пункте пропуска "Краковец" во Львовской области образовались очереди из желающих выехать с Украины, сообщило издание "Страна.ua".
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"Огромная очередь на выезд с Украины перед пунктом пропуска "Краковец" Львовской области", — говорится в публикации.

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Госпогранслужба страны ранее заявила, что с 15 июня на КПП "Медыка" начнутся ремонтные работы на полосах движения, предназначенных для оформления автобусов на въезд в Польшу. Этот пограничный пункт один из самых загруженных на границе двух государств.
Сообщение не прекратится, но ожидаются задержки с оформлением документов. Ориентировочная пропускная способность составит до восьми автобусов за 12 часов.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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