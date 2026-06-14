На Украине образовались длинные очереди из желающих выехать из страны

Сообщение не прекратится, но ожидаются задержки с оформлением документов. Ориентировочная пропускная способность составит до восьми автобусов за 12 часов.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.