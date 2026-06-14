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ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз за сутки - РИА Новости, 14.06.2026
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11:04 14.06.2026
ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз за сутки

Шуваев: ВСУ 55 раз за сутки атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 55 раз атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области.
  • Перехвачены 138 БПЛА, восемь раз были обстрелы артиллерией и реактивными системами залпового огня, три раза — сбросы взрывных устройств с БПЛА.
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 55 раз атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 138 БПЛА, четыре мирных жителя ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ восемь раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня, также три раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 138 беспилотников.
"Получили ранения четыре человека, включая ребенка. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В случае необходимости будем решать вопрос о его переводе на лечение в федеральное медучреждение. Держу ход лечения всех пострадавших на личном контроле", - добавил врио губернатора.
Кроме того, по информации оперштаба региона в Telegram-канале, в субботу в областную клиническую больницу госпитализирован мужчина, получивший ранение глаза в результате атаки дрона в селе Ржевка 7 июня.
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