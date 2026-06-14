ВСУ атаковали территорию Белгородской области 55 раз за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 55 раз атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области.

Перехвачены 138 БПЛА, восемь раз были обстрелы артиллерией и реактивными системами залпового огня, три раза — сбросы взрывных устройств с БПЛА.

БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 55 раз атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 138 БПЛА, четыре мирных жителя ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

« "За минувшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам", - написал Шуваев в Telegram-канале

Он добавил, что ВСУ восемь раз обстреливали артиллерией и реактивными системами залпового огня, также три раза были сбросы взрывных устройств с БПЛА. По его данным, над регионом сбиты и подавлены 138 беспилотников.

"Получили ранения четыре человека, включая ребенка. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. В случае необходимости будем решать вопрос о его переводе на лечение в федеральное медучреждение. Держу ход лечения всех пострадавших на личном контроле", - добавил врио губернатора.