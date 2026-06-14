Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремели взрывы.
- В Николаевской и нескольких других областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в области.
"В Николаеве слышали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены звучат в Черниговской, Кировоградской, Харьковской и частях Киевской, Днепропетровской, Полтавской областей Украины.
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22 июня 2022, 17:18