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"Хотят уничтожить". На Западе выступили с предупреждением о войне с Россией - РИА Новости, 14.06.2026
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17:56 14.06.2026
"Хотят уничтожить". На Западе выступили с предупреждением о войне с Россией

Диесен: вовлечение НАТО в конфликт на Украине приведет к катастрофе

© AP Photo / Mindaugas KulbisНорвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Норвежские солдаты усиленного передового присутствия НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участие НАТО в украинском конфликте приведет к катастрофическим последствиям, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
  • По мнению Диесена, эскалация НАТО вышла из-под контроля, а игнорирование этого факта демонстрирует, насколько Запад погряз в бездумной военной пропаганде.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участие НАТО в украинском конфликте приведет к катастрофическим последствиям, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Наши политические лидеры одержимо хотят уничтожить крупнейшую в мире ядерную державу, которая считает, что ведет борьбу за свое существование. <…> Нас должно беспокоить то, что они настолько вовлеклись в нападения на Россию и при этом продолжают делать вид, будто стороны конфликта — это только Россия и Украина. Наши политические лидеры сорвали как Минские мирные соглашения, так и Стамбульское соглашение, а затем в течение четырех лет полностью блокировали дипломатию, заявляя, что "оружие — это путь к миру". В Европе принято делать вид, что речь идет о "помощи Украине", но это опасный самообман", — написал он в соцсети X.
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По мнению Диесена, эскалация НАТО вышла из-под контроля. Тот факт, что это игнорируют как "пророссийский" аргумент, демонстрирует, насколько Запад погряз в бездумной военной пропаганде, заключил он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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