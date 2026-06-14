Краткий пересказ от РИА ИИ
- Участие НАТО в украинском конфликте приведет к катастрофическим последствиям, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в соцсети X.
- По мнению Диесена, эскалация НАТО вышла из-под контроля, а игнорирование этого факта демонстрирует, насколько Запад погряз в бездумной военной пропаганде.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Участие НАТО в украинском конфликте приведет к катастрофическим последствиям, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Наши политические лидеры одержимо хотят уничтожить крупнейшую в мире ядерную державу, которая считает, что ведет борьбу за свое существование. <…> Нас должно беспокоить то, что они настолько вовлеклись в нападения на Россию и при этом продолжают делать вид, будто стороны конфликта — это только Россия и Украина. Наши политические лидеры сорвали как Минские мирные соглашения, так и Стамбульское соглашение, а затем в течение четырех лет полностью блокировали дипломатию, заявляя, что "оружие — это путь к миру". В Европе принято делать вид, что речь идет о "помощи Украине", но это опасный самообман", — написал он в соцсети X.
По мнению Диесена, эскалация НАТО вышла из-под контроля. Тот факт, что это игнорируют как "пророссийский" аргумент, демонстрирует, насколько Запад погряз в бездумной военной пропаганде, заключил он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что решение стран Евросоюза о дальнейшем финансировании режима Владимира Зеленского подтверждает, что Европе не нужен мир на Украине.
Также Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Киеву ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.