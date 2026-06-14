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В МВД рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона - РИА Новости, 14.06.2026
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16:16 14.06.2026
В МВД рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона

МВД: для защиты аккаунта в мессенджере нужно никому не сообщать код авторизации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина с мобильным телефоном
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина с мобильным телефоном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянам рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в мессенджере для защиты от угона аккаунта.
  • В МВД советуют поставить запрет на приглашение в группы и каналы от незнакомцев, отключить автоматическую загрузку файлов и не устанавливать приложения из непроверенных источников.
  • Ведомство рекомендует проявлять осторожность при общении с новыми или подозрительными аккаунтами и проверять активные сеансы в мессенджере.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянам, чтобы избежать "угона аккаунта" в мессенджере, следует включить двухфакторную аутентификацию и никогда не сообщать код авторизации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Как защитить аккаунт в мессенджере от угона… Обязательно включите двухэтапную аутентификацию… Если мошенник получит смс-код или код авторизации из другого источника, он все равно не сможет войти без дополнительного пароля. Любой запрос кода авторизации — почти гарантированный признак мошенничества", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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В министерстве добавили, что в настройках необходимо поставить запрет на приглашение в группы и каналы от незнакомцев, отключить автоматическую загрузку файлов, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников.
Кроме того, следует обращать внимание на аккаунт неизвестного собеседника. Если аккаунт создан недавно или зарегистрирован в подозрительной стране, то это будет являться признаком мошенничества. Также необходимо проверить активные сеансы и немедленно завершить неизвестные.
"Особую осторожность следует проявлять при работе с ботами, которые предлагают авторизоваться через аккаунт мессенджера, подтвердить личность или получить доступ к государственным услугам", - заключили в ведомстве.
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