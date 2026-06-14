В МВД рассказали, как защитить аккаунт в мессенджере от угона

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянам рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию в мессенджере для защиты от угона аккаунта.

В МВД советуют поставить запрет на приглашение в группы и каналы от незнакомцев, отключить автоматическую загрузку файлов и не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Ведомство рекомендует проявлять осторожность при общении с новыми или подозрительными аккаунтами и проверять активные сеансы в мессенджере.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россиянам, чтобы избежать "угона аккаунта" в мессенджере, следует включить двухфакторную аутентификацию и никогда не сообщать код авторизации, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Как защитить аккаунт в мессенджере от угона… Обязательно включите двухэтапную аутентификацию… Если мошенник получит смс-код или код авторизации из другого источника, он все равно не сможет войти без дополнительного пароля. Любой запрос кода авторизации — почти гарантированный признак мошенничества", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

В министерстве добавили, что в настройках необходимо поставить запрет на приглашение в группы и каналы от незнакомцев, отключить автоматическую загрузку файлов, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Кроме того, следует обращать внимание на аккаунт неизвестного собеседника. Если аккаунт создан недавно или зарегистрирован в подозрительной стране, то это будет являться признаком мошенничества. Также необходимо проверить активные сеансы и немедленно завершить неизвестные.