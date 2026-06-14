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В Даниловском районе в Москве обновят дом 1929 года постройки - РИА Новости, 14.06.2026
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В Даниловском районе в Москве обновят дом 1929 года постройки

В Даниловском районе в Москве обновят жилой дом 1929 года постройки

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЖилой дом 1929 года постройки в Москве
Жилой дом 1929 года постройки в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Жилой дом 1929 года постройки в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Даниловском районе обновят шестиэтажный жилой дом 1929 года постройки по адресу: улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 2, построенный в стиле московского конструктивизма.
  • В рамках капитального ремонта обновят фасады, входы, цоколь, отмостку, подвальные помещения и кровлю, заменят инженерные системы здания.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестиэтажный жилой дом 1929 года постройки обновят в Даниловском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы восстанавливают дома, построенные в стиле московского конструктивизма. Так, капитальный ремонт начался в здании по адресу: улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 2", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здание является частью комплекса жилых домов на Малой Тульской, возведенного в 1929-1930 годах архитекторами Иваном Звездиным и Михаилом Мотылевым. Шестиэтажный жилой дом был возведен в 1929 году.
"Работы на объекте уже начались. Специалисты расчистят и промоют открытые поверхности, приведут в порядок кирпичную кладку, обработают фасад антигрибковыми составами и окрасят его в соответствии с историческими цветами", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что будут отремонтированы входы, приведены в порядок цоколь и отмостка, обновлены подвальные помещения и кровля здания. Кроме того, специалисты заменят системы холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и центрального отопления.
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