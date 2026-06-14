В Даниловском районе в Москве обновят дом 1929 года постройки

Краткий пересказ от РИА ИИ В Даниловском районе обновят шестиэтажный жилой дом 1929 года постройки по адресу: улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 2, построенный в стиле московского конструктивизма.

В рамках капитального ремонта обновят фасады, входы, цоколь, отмостку, подвальные помещения и кровлю, заменят инженерные системы здания.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Шестиэтажный жилой дом 1929 года постройки обновят в Даниловском районе в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

« "Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы восстанавливают дома, построенные в стиле московского конструктивизма. Так, капитальный ремонт начался в здании по адресу: улица Малая Тульская, дом 2/1, корпус 2", - говорится в сообщении.

Уточняется, что здание является частью комплекса жилых домов на Малой Тульской, возведенного в 1929-1930 годах архитекторами Иваном Звездиным и Михаилом Мотылевым. Шестиэтажный жилой дом был возведен в 1929 году.

"Работы на объекте уже начались. Специалисты расчистят и промоют открытые поверхности, приведут в порядок кирпичную кладку, обработают фасад антигрибковыми составами и окрасят его в соответствии с историческими цветами", - отмечается в сообщении.