Краткий пересказ от РИА ИИ Шаровые молнии притягиваются к включенным электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям.

Молния заряжена и состоит из плазмы, поэтому во время грозы рекомендуется выключать из сети и убирать электроприборы.

Шаровая молния "живет" около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шаровые молнии притягиваются к включенным в сеть электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к человеку, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.

Ученый ранее рассказывал агентству, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз — с июня по август.

"Шаровая молния заряжена и состоит из плазмы, она будет притягиваться к включенным электроприборам, проводам, лампочкам и розеткам, поэтому в грозу их обязательно надо выключать", — предупредил ученый.

Он добавил, что шаровая молния притягивается к компьютерам и мобильным телефонам.

« "Шаровая молния может ударить как в компьютер, так и в мобильные телефоны, поэтому их стоит выключить на время грозы и убрать подальше от себя: они электрически притягивают этот объект", — пояснил Бычков.

По словам ученого, шаровая молния может индуктивно притянуться к человеку из-за жидкости внутри тела и заряда молнии.

« "Если вокруг вас много молниевых разрядов,а вы ляжете на землю, то она может пролететь мимо вас", — уточнил он.