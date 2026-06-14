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Ученый рассказал, что притягивает шаровые молнии - РИА Новости, 14.06.2026
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Наука
 
10:09 14.06.2026 (обновлено: 15:40 14.06.2026)
Ученый рассказал, что притягивает шаровые молнии

Академик Бычков: шаровые молнии притягиваются к электроприборам и телефонам

© РИА Новости / Игорь Лаухин | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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Молния. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шаровые молнии притягиваются к включенным электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к людям.
  • Молния заряжена и состоит из плазмы, поэтому во время грозы рекомендуется выключать из сети и убирать электроприборы.
  • Шаровая молния "живет" около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шаровые молнии притягиваются к включенным в сеть электроприборам, мобильным телефонам, компьютерам и даже к человеку, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
Ученый ранее рассказывал агентству, что каждая линейная молния способна породить шаровую, и традиционно они появляются в России в период летних гроз — с июня по август.
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"Шаровая молния заряжена и состоит из плазмы, она будет притягиваться к включенным электроприборам, проводам, лампочкам и розеткам, поэтому в грозу их обязательно надо выключать", — предупредил ученый.
Он добавил, что шаровая молния притягивается к компьютерам и мобильным телефонам.
«

"Шаровая молния может ударить как в компьютер, так и в мобильные телефоны, поэтому их стоит выключить на время грозы и убрать подальше от себя: они электрически притягивают этот объект", — пояснил Бычков.

По словам ученого, шаровая молния может индуктивно притянуться к человеку из-за жидкости внутри тела и заряда молнии.
«

"Если вокруг вас много молниевых разрядов,а вы ляжете на землю, то она может пролететь мимо вас", — уточнил он.

Бычков напомнил, что шаровая молния "живет" около 20 секунд, ее заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток. При несоблюдении мер безопасности встреча с этим природным явлением может закончиться летальным исходом.
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